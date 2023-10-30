شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على 3 قوانين للبحث عن البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على 3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول وهى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).

وتحقق الاتفاقيات الثلاثة بمشروعات قوانين كما قال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عائدًا جيدًاللدولة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتدريب موظفى الهيئة العامة للبترول وإعطاء ممثلى الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق فى الدخول إلى المنطقة موضوع الاتفاقيات وإلى مواقع العمليات البترولية التى تجرى فيها.