شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لـ"ضياء الدين داود": غيرت مكانك.. والنائب: قاعد وسط الأغلبية للتأثير على الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، حوارا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والنائب ضياء الدين داود خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وبنوك دولية، لصالح وزارة المالية.

ووجه رئيس المجلس كلمة إلي النائب المعارض ضياء الدين داود، قائلا:" غيرت مكانك النهارده وهل الذين يتحدثون حولك مشجعين ولا ضدك".

ورد النائب ضياء الدين داود قائلا:" نحن نجلس في مقاعد جوه الأغلبية من أجل أن يكون هناك تأثيرا للمعارضة علي الحكومة".