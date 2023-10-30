شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: تلقينا رد وزير التعليم بشأن أزمة مسابقة تعيين 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن وزارة شئؤن المجالس النيابية تلقت رد من وزير التربية والتعليم بشأن أزمة مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مطالبا وزير شئون المجالس الينابية بعرض الرد أمام لجنة التعليم فى أقرب فرصة.

وقال جبالى خلال الجلسة العامة اليوم، إن موضوع المعلمين ناقشه المجلس من قبل، والصوت وصل للحكومة والحكومة أعدت رد بشأنه لوزير الشئؤن النيابية وسوف يخطر النواب به.

وتابع -موجها حديثه للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية-، قائلا: ورد لك رد من وزير التربية والتعليم وأطالبك بحضور أقرب اجتماع للجنة التعليم وشرح الأمر للنواب، مضيفا: لن أسمح لأحد التحدث فى هذا الموضوع لأنه أخذ حقه فى المناقشة.

من جانبه قال وزير شئؤن المجالس النيابية رد وزير التعليم وموجود ، وسأقوم بعرضه أمام لجنة التعليم

وكان عدد من النواب أثار فى الجلسة أزمة مسابقة ال 30 ألف معلم مطالبين رئيس المجلسش بالتدخل