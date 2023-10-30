شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان النواب" تستهل اجتماعها لفضح جرائم إسرائيل بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، إجتماعها المنعقد اليوم بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لتجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضح الكيان الصهيوني أمام العالم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة.

من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ما يحدث بقطاع غزة هو جريمة حرب طبقا لمواد القانون الإنساني الدولي والذي يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة وفقاً للأمم المتحدة، ومعاهدات جينيف الأربعة.

وشارك في الاجتماع، كلاً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما وجهت اللجنة البرلمانية، الدعوة لعدد من المؤسسات ومنها القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.