شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": فكرة تهجير الفلسطينيين مدة مؤقتة قصة شيطانية لتصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم لمناقشة أحداث القضية الفلسطينية، وبحثت اللجنة المسئولية الدولية إزاء مجريات ما يحدث في غزة، والتواصل مع النظراء الدوليين في مختلف دول العالم إزاء ما يحدث في القطاع ".

وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة، إن فكرة التهجير الفلسطينيين لمدة مؤقتة قصة شيطانية كاذبة من أجل تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948.

وأضاف "درويش" مصر دولة سلام داعية للسلام ولكن الأمن القومي لا يمس ولا يوجد حاجة سوف علي حدود مصر"، مشددا علي أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس".

وأشار إلي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تواصلت بسفراء الدول التي تدعم القرار العربي في الأمم المتحدة وعلي رأسها فرنسا وبلجيكا والنرويج وإسبانيا وغيرهم، مضيفا:" أبلغناهم شكر وأمتننا لدعهم للقرار العربي الداعي لوقف العدوان على فلسطين".