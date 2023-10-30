شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون مهلة لتشكيل المجلس الجديد للطفولة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بإضافة مادة إصدار بمشروع قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحدد آلية ترشيح مجلس النواب لتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت النائبة إيرين سعيد، إنها تقترح إضافة مادة إلى مواد الإصدار تعتبر كمادة انتقالية للمجلس الحالي لـ"القومي للطفولة والأمومة"، وجاء نص المادة كالتالي:

"يبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل أول لمجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا لأحكام المادتين 3 و4 من القانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة مادة تعريفات للقانون، لتعريف المجلس بأنه المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتعريف الصندوق، بأنه صندوق رعاية الطفولة والأمومة، وكان سبب الرفض أن المجلس والصندوق منشأين بالفعل وقائمين، وكذلك تم الإشارة إليهما فى مواد مشروع القانون.

فيما اقترح النائب أيمن أبو العلا، أن ينشىء بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة خاصة للأطفال بلا مأوى، في ظل انتشار هذه الظاهرة، وفي ظل وجود مرصد لحقوق الطفل وإدارة نجدة الطفل، ورفض المجلس المقترح، وقال أبو العلا: "أكتفي بوضعها فى المضبطة وأسحب الاقتراح"، وطالب الحكومة بالنظر في التحديات الموجودة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الأطفال المتواجدين في الشوارع ومالهم من حقوق قانونية مفقودة فى قانون الطفل.