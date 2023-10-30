شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان النواب يعلن التواصل مع برلمانات دولية لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجود تواصل مع عدد من البرلمانات العالمية من أجل دعم القضية الفلسطنية، وأن جميع ما سيخرج عنه الاجتماع اليوم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بشأن توثيق الجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطنيين، سيكون أمامهم.

وأعلن "رضوان" أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سيكون في انعقاد دائم خلال الفترة القادمة من أجل انهاء ملف توثيق الجرائم، وسيكون هناك زيارات للبرلمانات المختلفة وعرض الرؤية المصرية.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أنه ليس هناك تحيز حيال أي منظمة حقوقية تدعم القضية الفلسطنية، بل نستنفر جميع الجهود العربية والإفريقية لمساندة القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطينى يتعرض لإبادة جماعية بما يتم من حرب ضد الإنسانية.

وأضاف أبو العلا، أن تلك الأحداث كشفت عن بربرية عنصرية العالم الغربي، مشيرا إلي أن هناك منظمات تنتهك الاتفاقيات الدولية مع المحتل الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للإبادة الجماعية.

وتابع أبو العلا، أن التوثيق له رؤية وهدف، داعيا لمشاركة الجميع في توثيق جرائم الاحتلال من أجل التاريخ، قبل أن يكون بهدف تقديم هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد أبو العلا علي ضرورة أن يشمل التوثيق جرائم الاحتلال قبل 7 أكتوبر أيضا وألا يكتفي بجرائمه الحالية بعد 7 أكتوبر، مشيرا إلي أن طريقة التوثيق لابد أن تتضمن وسائل وأشكال ملموسة مثل فيديوهات و الشهادة الحية من المصابين وأهالي الضحايا، وذلك بهدف اكتمال التوثيق لتقديم ملف كامل للمحكمة الجنائية الدولية.

واستطرد "أبو العلا" قائلا: "علينا ألا نتعشم في الآخرين، فما رأيناها من العالم البربري العنصرى، يجعلنا ندرك أن هذا الابن المدلل يمثل لوبى صهيوني بالغرب".

وتابع: علينا أن نوثق كلجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، تلك الجرائم، لنستطيع استقبال تلك الشهادات لمساعدة الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة وحرمان من دواء، مضيفا: واجبنا تقديم هؤلاء للمحاكمة أو علي الأقل للتاريخ.