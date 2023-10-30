شكرا لقرائتكم خبر عن 24 يوما.. استمرار الحصار الكامل لغزة جريمة تهدد حياة المدنيين.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "استمرار الحصار الكامل لغزة جريمة تهدد حياة المدنيين"، استعرض خلاله كارثة الحصار الكامل على غزة في اليوم الـ24 من الحرب، أوقعت فيه غارات الاحتلال الإسرائيلي ألاف الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح - وفقا لوزارة الصحة في غزة – فلا زال العنف الاسرائيلى على القطاع مستمرا في ظل الصمت الغربى 24 يوما من جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق، وذلك منذ بدء عمليات "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الحالي.

وخلال الـ24 يوما الماضية يمارس الكيان المحتل أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونى شخص، ترتقى لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية والمواثيق والإتفاقيات، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على جرائم الاحتلال والحصار الكامل لقطاع غزة الذى يهدد حياة المدنيين ومخالف للقانون الدولي الإنساني حيث تتواصل على القطاع فى ظل سياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال ووقع حتى الان أكثر من 8 آلاف شهيد، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح - وفقا لوزارة الصحة في غزة - ويشكل القتل المتعمد مخالفة صريحة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرَّابعة والتي حظرت العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والارهاب وتدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم، وإليكم التفاصيل كاملة:

استمرار الحصار الكامل لغزة جريمة تهدد حياة المدنيين.. 24 يوما من القصف والدمار مع قطع الإمدادات الأساسية للقطاع.. وأستاذ قانون دولي بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية لرفح: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه



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