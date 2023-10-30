أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، أنّ "عند السّاعة الرّابعة من بعد ظهر اليوم الإثنين، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلاميّة التّجهيزات الفنيّة لثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيها وفي دشم الثّكنة وحاميتها إصابات مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا التجهيزات الفنية لثكنة برانيت وحققنا إصابات مباشرة فيها وفي دشمها وحاميتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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