بوشكيان ترأس اجتماعاً لبحث في خطة طوارئ تؤمن استمرارية عمل المصانع

ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان بالشراكة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، اجتماعاً للبحث في خطة طوارئ صناعية تؤمّن متطلبات القطاع الصناعي الأساسية، وتمكينه من الاستمرار في الانتاج لتأمين حاجات اللبنانيين وضمان وفاء الصناعيين بالتزاماتهم التصديرية.

وحضر الإجتماع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس جمعية شركات الضمان اسعد ميرزا، رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن ورئيس نقابة تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس.

وتخلل الاجتماع التركيز على الامور الاساسية التالية:

-تفعيل التعاون بين الدفاع المدني والقطاع الصناعي الخاص على صعيد تطبيق الصناعيين الإرشادات الأولية لكيفية مواجهة الحريق واطفائه أو حصره إلى حين استجابة فرق الدفاع المدني.

-وضع آلية عمل مع الوكلاء البحريين لضمان استمرارية تأمين استيراد المواد الاولية للصناعة، وتصدير المنتجات الصناعية للايفاء بالتزامات الصناعيين في الخارج.

-اعداد استراتيجية مشتركة مع الشركات المستوردة للنفط من اجل تخصيص القطاع الصناعي بمخزون من المازوت والمحروقات لدى هذه الشركات، بما يضمن استمرارية عملها.

-وضع آلية بين شركات التأمين والقطاع الصناعي، تغطي البوالص بموجبها الخسائر الناجمة عن الحرب.