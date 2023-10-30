المكاري بحث مع سفراء 8 دول من أميركا اللاتينية حول تحضيرات الحكومة لحماية جالياتهم

أوضح وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال استقباله عددا من سفراء دول أميركا اللاتينية أن "اللقاء تطرق الى أوضاع 50 ألف مواطن يحملون جنسيات من دول اميركا اللاتينية يعيشون في لبنان، وهؤلاء السفراء معنيون بسلامة جالياتهم وبالوضع في لبنان، تماما كما نحن".

ولفت المكاري، الى أننا "شرحنا لهم خطة الطوارىء التي تقوم الحكومة بدراستها بشكل يومي، ووزارة الاعلام تعد نشرات يومية حول ما يحصل في البلد لا سيما في الجنوب وما يترافق مع حركات نزوح للمواطنين"، مؤكدا انه من "حق السفراء الاطلاع على هذه الخطة لانهم مسؤولون عن مواطنيهم في لبنان في حال ذهبت الامور باتجاه الحرب، وهذا احد واجباتنا كحكومة لبنانية تجاه جاليات تلك البلدان".

ولفت الى أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب"، مؤكدا على "ما قاله ميقاتي عن قرار السلم والحرب، فقرار السلم عند الحكومة، اما قرار الحرب فهو عند اسرائيل"، مضيفاً "التنسيق مع السفراء سيستمر بشكل يومي وأسبوعي، وان الحكومة ستلعب دورها كمسؤول مباشر مع مواطني تلك الدول".

وتوجه السفراء الى الوزير المكاري باستفسارات حول التحضيرات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في حال إتساع رقعة المعركة ودخول لبنان بالحرب وأوضاع جالياتهم الموجودة على الاراضي اللبنانية وسبل تأمين السلامة للبنانيين ولتلك الجاليات على السواء".