التقى وزير العدل في حكومة تصريف هنري الخوري، في مكتبه في الوزارة، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السّفيرة ساندرا دو وال، يرافقها وفد إداري من البعثة، وذلك في زيارة بروتوكوليّة لمناسبة تولّيها مهامها الدّبلوماسيّة في لبنان.
وقد شكر الخوري، بعد انتهاء اللّقاء، "الدّعم المستدام الّذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للبنان في المجالات كافّة، والاستعداد الّذي أبداه الوفد في هذا الإطار".
وردًّا على سؤال طرحته دو وال عن عمل الحكومة بشكل عام، أشار إلى أنّها "تعمل في إطار كامل الصلاحيّات المعطاة لها كحكومة تصريف أعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: نشكر الاتحاد على الدعم المستدام الذي يقدمه للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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