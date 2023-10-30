بو حبيب استقبل السفيرين البابوي والروسي: على اسرائيل ان تقبل بوقف إطلاق النار الفوري في غزة

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لدى استقباله سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف "ان هذه الحرب نتيجة سياسة اسرائيلية افشلت منذ عقود مقومات حل الدولتين"، مؤكدا "ان الحل لا يمكن أن يكون عسكريا وإنما سياسيا بامتياز".
وخلال استقباله السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، أكد بوحبيب "ان على اسرائيل ان تقبل بوقف إطلاق النار الفوري في غزة"، لان النيران الإسرائيلية، مهما كثرت، لا يمكنها اخماد ارادة الشعب الفلسطيني في بناء دولة تحفظ هويته. وللسلام حل سياسي وليس عسكريا يضمن للفلسطينيين حقوقهم المدنية والسياسية".
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