ميقاتي: لبنان اليوم في عين العاصفة ونعمل على تجنيبه دخول الحرب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنه "يعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب"، معتبراً أن "البلاد اليوم في عين العاصفة".

وشدد ميقاتي، على أننا "نعمل للسلم، ونحن كحكومة قيمون على الأوضاع العامة وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر اليها عقب أي توتر إضافي".