أول تعليق من نتنياهو على فيديو المحتجزات الإسرائيليات

الشارقة - اميمة ياسر -

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على فيديو المحتجزات، والذي نشرته "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقال نتنياهو في تعليقه على الفيديو: "هذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع المختطفين والمفقودين.

وتابع نتنياهو: "أتوجه إلى ليلانا تروبانوف ودانيال ألوني وريمون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب. أعانقكم جميعا..قلوبنا معكم ومع بقية المختطفين".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، بثت كتائب القسام تسجيلاً مصورا لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي التسجيل الذي بث باللغة العبرية، قالت إحدى الأسيرات: "مرحبًا نتنياهو، نحن في أسر حماس منذ ٢٣ يوما. بالأمس كان مؤتمر صحافي لعائلاتنا، ونرى أنه يجب أن يكون هناك وقفًا لإطلاق النار".

وأضافت: "كان يجب تحررنا جميعا التزمت أن تحررنا جميعا"، "نحملك فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي بسبب فشلك في السابع من أكتوبر بسبب أنه لم يكن هناك جيش، لم يصل إلينا أي أحد، ولم يحافظ علينا أي أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع ضرائب، موجودون الآن في الأسر، في ظروف ليست ظروفا".