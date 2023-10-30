شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تضبط 720 كيلوغراماً من الكوكايين مصدرها كوستاريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (أ ف ب)

أعلنت الشرطة والجمارك الإسبانيتان، الاثنين، ضبط نحو 720 كيلوغراماً من الكوكايين واردة من كوستاريكا.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان، أن السلطات «ضبطت 720 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حاوية وصلت إلى ميناء ملقة (في الجنوب) في نهاية أيلول/سبتمبر مصدرها كوستاريكا».

وأفيد بأن ثمانية أشخاص أوقِفوا في إطار التحقيق بهذه الضبطية.

وكانت المخدرات مخبأة في خزانة مدفونة تحت أكوام من النفايات المعدنية، وفقاً لمقاطع الفيديو التي وفرتها السلطات.

وفي نهاية آب/أغسطس، أعلنت السلطات الإسبانية أنها ضبطت شحنة من الكوكايين، وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ إسبانيا، إذ عُثر على نحو 9.5 طن من المادة المخدّرة مخبأة في حاوية موز واردة من الإكوادور.