شكرا لقرائتكم خبر عن أثينا تبحث مع حلفائها إيصال مساعدات إنسانية لغزة عبر البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، الاثنين، أنّ أثينا «تبحث مع حلفائها» الأمريكيين وفي الأمم المتحدة، إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عن طريق البحر.

وقال المتحدث رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي إن «اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين» في غزة.

وأضاف: «إنه إجراء صعب ومعقد جداً، وليس لدينا أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي».

وتزايدت الدعوات، الأحد، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة، الذي يشهد «اشتباكات عنيفة»، بحسب حماس، مع الجيش الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، تؤيد «فتح ممرات إنسانية» و«هدنة إنسانية إذا لزم الأمر».

ونقل ماريناكيس عن ميتسوتاكيس تأكيده الجمعة، أن «حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني»، وأن «السلطة الفلسطينية وحدها تتولى التمثيل على المستوى المؤسسي».