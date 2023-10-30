شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تطلق نداء لوقف النار بين إسرائيل وحماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف- أ.ف.ب

أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، نداء شخصياً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبراً أن الحرب «لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار».

وكتب تيدروس على موقع «إكس»: «نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام.. عندما كنت طفلاً محاصراً في ظل الحرب، كنت أعرف عن كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها».

والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية متحدر من منطقة تيغراي في إثيوبيا التي شهدت نزاعات دامية خلال عقودٍ. وهو المسؤول الوحيد الذي خبِر الحرب شخصياً خلال طفولته من بين جميع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين دعوا حتى الآن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكتب: «أتعاطف بشدة مع العالقين حالياً في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي». وفقد تيدروس شقيقاً توفي بسبب عدم تمكنه من الحصول على رعاية صحية.

وقال تيدروس إن «الحرب لا تجلب إلا الخراب والرعب والدمار. ولا شيء آخر». وأضاف: «في هذه اللحظة الحرجة، دعونا نتغلب على الانقسامات ونسلك طريق السلام. إن إظهار الشجاعة بشكل حقيقي يكمن في اختيار السلام. أدعو قادة العالم إلى الاتحاد وقيادة العالم نحو السلام. اختاروا السلام».