شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: فيديو «الرهائن» دعاية نفسية قاسية من قبل حماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - (أ ف ب)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع الفيديو الذي نشرته حماس، وتظهر فيه ثلاث نساء من «الرهائن» بأنه «دعاية نفسية قاسية» من قبل الحركة.

وقال نتنياهو في بيان: «أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت اللاتي اختطفتهن حماس... أعانقكن، قلوبنا معكن ومع المختطفين الآخرين»، مؤكداً «نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم».

وتظهر في المقطع ثلاث سيدات يجلسن جنباً إلى جنب أمام جدار. ووجهت إحداهن في المقطع رسالة غاضبة إلى نتنياهو، وطلبت إعادتهن إلى منازلهن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وبثت حركة حماس، الاثنين، مقطع فيديو تظهر فيه ثلاث نساء قالت إنهن من الرهائن الذين تحتجزهم منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو.

ويظهر المقطع ومدته 76 ثانية، السيدات الثلاث يجلسن على كراسي بلاستيكية وخلفهن بلاط أبيض اللون.

ولم تتحدث سوى واحدة منهن، وبدا عليها الغضب، وصرخت مطالبة نتنياهو بتحرير الرهائن. وقالت السيدة: «نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش ولم يصل أحد».

وصرخت السيدة في نهاية المقطع «حرِّرنا، حرِّرنا، الآن الآن الآن».

وبدأت إسرائيل التي تستمر في قصف قطاع غزة، منذ الجمعة توسيع نطاق هجومها البرّي، وذلك ضمن ردّها على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي قتل خلاله أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وقتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة 8306 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة.

وتعتقد إسرائيل أن الرهائن محتجزون في شبكة أنفاق عائدة لحماس تحت الأرض.

وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قال الأحد، إن الحركة تمارس «تلاعباً نفسياً» بشأن الرهائن.