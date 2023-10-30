شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل خلال انتخابات محلية في الفليبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - أ ف ب

قتل أربعة أشخاص على الأقل الاثنين في جنوب الفليبين، وفق ما ذكرت السلطات، على هامش الانتخابات المحلية التي تجرى في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد عدة أشهر من أعمال عنف رافقت عملية تصويت.

تعتبر الانتخابات أوقاتاً محفوفة بالمخاطر في الفليبين، حيث تعد قوانين حيازة الأسلحة متساهلة.

وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون الاثنين أمام مركز اقتراع في مقاطعة ماجوينداناو ديل نورتي في جزيرة مينداناو بجنوب الأرخبيل.

وأوضح العقيد إسماعيل مادين، رئيس شرطة بلدية داتو أودين سينسوات، أن الحادث وقع خلال صدام بين أنصار المرشحين المتنافسين لمنصب رئيس القرية.

وفي حادث منفصل، في جزيرة مينداناو أيضاً، قُتلت امرأة في تبادل لإطلاق النار بين أنصار المرشحين المتنافسين في مقاطعة لاناو ديل نورتي، بحسب الجيش.

كما قُتل زوج زعيمة قرية في مقاطعة لاناو ديل سور المجاورة بالرصاص خلال مشاجرة مع منافس زوجته.

وقال جورج غارسيا، رئيس اللجنة الانتخابية، للصحفيين الأحد، إن مدرستين كانتا ستستخدمان كمركزي اقتراع تم إحراقهما عمداً السبت.

وتم تسجيل أكثر من 67 مليون ناخب لتجديد 336 ألف منصب في مجالس بارانغاي (القرية أو الأحياء الحضرية)، وهو أصغر تقسيم إداري في البلاد، بما في ذلك منصب رئيس القرية النافذ.

وتشتد المنافسة على شغل هذه المناصب التي تستخدمها الأحزاب السياسية لتشكيل شبكاتها والتأسيس لقاعدة لدعمها في مزيد من الانتخابات.