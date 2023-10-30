انت الان تتابع خبر جنوب افريقيا تدعو الى نشر قوات اممية في غزة لحماية المدنيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا في بيان: "تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

واضاف البيان إن "25 فردا من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرج قتلوا في غارة جوية إسرائيلية صباح يوم الاثنين، في حين قُتل أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب أفريقيا في مبنى سكني خاص بهم في اليوم السابق".



وأشار البيان الى انه "تتطلب أعداد القتلى من غير المقاتلين، وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية".

وقالت السلطات الصحية في غزة يوم الأحد إن " 8005 أشخاص قتلوا في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد عرض في السابق المساعدة في التوسط في الصراع. وقالت جنوب أفريقيا أيضا في وقت سابق من هذا الشهر إن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حماس بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، لكنها أكدت أنها لا تدعم الحركة.