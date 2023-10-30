فنلندا تكتشف معادن نادرة مهمة في صناعات عدة

ابوظبي - سيف اليزيد - اكتشفت شركة تعدين فنلندية اثنين من معادن التربة النادرة، ما قد يلعب دوراً حيوياً في المساهمة في تحسين الاكتفاء الذاتي لأوروبا من المعادن المهمة المستخدمة في صناعات استراتيجية.

ونقلت وسائل إعلام عن شركة «فينيش مينيرالز جروب»، في بيان اليوم الاثنين، قولها إنه تم العثور على مادتين كانتا معروفتين لدى العلماء لكن لم يتم اكتشافهما أبدا في فنلندا، وهما «كوخارينكويت» و«كورديلايت» في رواسب «سوكلي» التابعة للشركة حيث أشارت إلى ظهور عناصر تربة نادرة في الموقع.

تبرز فنلندا كمركز تعدين ومعالجة مهم للمعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.

وقالت الشركة المملوكة لحكومة فنلندا إن رواسب «سوكلي» هي أكبر رواسب كربونات في العالم ويمكن أن تنتج 10% على الأقل من كمية عناصر التربة النادرة المطلوبة سنويا في أوروبا لإنتاج مغناطيس دائم. ويتم استخدام هذه العناصر في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات وتوربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية.