ووصل مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الأعمال العدائية من قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.
وقال غريفيثس في بيان صحفي اليوم، إنه سيبحث مع جميع الأطراف كيفية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مطالباً كل الأطراف بالإفراج عن الرهائن، وحماية المدنيين أينما كانوا، والسماح بتوصيل المساعدة بشكل عاجل وآمن وعلى نطاق واسع، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف غريفيثس، الذي يتولى أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن المدنيين قد عانوا بما فيه الكفاية، معرباً عن تطلعه للقاء فريق مكتبه في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي وصف عملهم بالبطولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي: الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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