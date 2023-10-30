الاحتلال يعلن تحرير مجندة إسرائيلية كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم تحرير مجندة خلال عملية برية، كانت أسيرة لدى حماس منذ الـ7 من أكتوبر الحالي.

وجاء هذا خلال بيان مشترك لجيش الاحتلال والشاباك، اليوم الإثنين، إذ نشر أسماء ثلاثة من جنوده بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا بتاريخ 25 أكتوبر الحالي.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر دبابات تابعة له داخل قطاع غزة، وذلك بعد الأنباء التي وردت عن توغل دبابات الاحتلال إلى طريق رئيسي بين شمال وجنوب غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار عملياته برًا وبحرًا وجوًا داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، إن قوات الاحتلال تواصل في الساعات الأخيرة عملياتها البرية داخل قطاع غزة حيث تمكنت القوات بتعاون مع المروحيات الحربية والمسيرات من استهداف عناصر للفصائل الفلسطينية حاولت استهداف قوات الاحتلال.