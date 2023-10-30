مستشار الرئيس الفلسطيني: لا هدنة حتى الآن بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، استمرار القصف الإسرائيلي مع اجتياح بري ببعض المحاور المختلفة على قطاع غزة، منوهاً أن الوضع كما هو عليه لا ماء ولا غذاء ولا دواء.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن خدمة الإسعاف في أدنى مستوياتها بسبب قصف السيارات، وعشرات الآلاف من المباني التي هدمت.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنه لا هدنة حتى الآن؛ بسبب الدعم الأمريكي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية لجيش الاحتلال.

وتابع: "دولة الاحتلال لا تسمع إلا للبيت الأبيض فقط، والضغط يجب أن يمارس على الإدارة الأمريكية لوقف تلك المجازر"، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة باتت صعبة للغاية والقطاع بفتقد لكل مظاهر الحياة.