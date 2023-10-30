الجيزة : توقيع الكشف الطبي على ٢٩٤٢ مواطن وإجراء ٦٥عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك خلال متابعة نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

وأضاف محافظ الجيزة، أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها تمكنت من توقيع الكشف الطبي علي ٢٩٤٢ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في جميع التخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة - جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- علاج طبيعي - الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء).

وأشار إلي إجراء ٦٥ عملية جراحية بمستشفي الواحات البحرية وذلك علي مدار ٤ ايام خلال الفترة من الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣ وحتي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦ ويأتي ذلك في إطار دعم المناطق النائية بالقوافل الطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة في دعم سبل تنمية المجتمع ، مؤكدا على إستمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

وشهدت القافلة عدد من الفعاليات المجتمعية لأساتذة جامعة القاهرة والتى تضمنت تقديم برامج تعليمية تثقيفية لرياض اطفال إضافة إلي التوعية لقضية تعليم الكبار ما بين الواقع والمأمول وذلك بناءً علي البروتوكول المبرم بين محافظة الجيزة ومستشفيات جامعة القاهرة ومؤسسة حياة كريمة.