شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: البريد يشهد طفرة غير مسبوقة حققت توجهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى"، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأضاف "بدوي" أن البريد المصري يسابق الزمن ومن اوائل الجهات التي نفذت الاستراتيجية الوطنية، التي أكد عليها الرئيس السيسي، بما تتماشي مع تحقيق جهود الدولة المصرية والقيادة السياسة في الجمهورية الجديدة.

وتابع " بدوي " أن الاتفاقية في صالح الدولة المصرية، مشيداً بالتعاون المثمر بين الحكومه ممثلة في البريد المصرى، والبرلمان مما ينعكس علي الخدمات المقدمه للجمهور وطالب بدوي بالتنسيق بين نواب البرلمان ولجنة الاتصالات لحصر جميع البريد التي تقدم خدمات الشهر العقاري من عدمه، وكذلك التي تقدم خدمات الأحوال المدنية، تمهيدا لتعميمها علي 4200 ومكتب حول الجمهورية .