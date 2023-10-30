شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش دعم صغار المصنعين وتطالب بدراسة المناطق الصناعية بمدن الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تخصيص أراضٍ بمساحات صغيرة لصغار المستثمرين في المدن الصناعية على الرغم من عدم الاستغلال لكامل المساحات الكبيرة المخصصة لكبار المستثمرين.

وأكد النائب محمد السلاب، أهمية دعم صغار المصنعيين، لاسيما فيما يتعلق بتصنيع مكملات الإنتاج، مشيرا إلى هناك ما يقرب من 150منطقة صناعية ولابد من وضع أولولية في كل المناطق الصناعية بتخصيص مصانع لصغار المصنعين على حسب تخصص كل محافظة.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية للتعريف بالمناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، والحوافز التشجيعية بها.

وأوصت لجنة الصناعة، بضرورة إعداد دراسة بشأن المناطق الصناعية بمدن الجيل الرابع، لما لها من أهمية في دعم التطور التكنولوجي، لصالح الاقتصاد الوطني.