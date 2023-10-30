شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الدستور لسفير الاتحاد الأوروبي: نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من حزب الدستور ظهر اليوم برئاسة جميلة إسماعيل رئيس الحزب، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وتسليمه خطابا أعده المكتب السياسي للحزب.

كان المكتب السياسي لحزب الدستور قد أعد الأسبوع الماضي خطة متكاملة لزيارة عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية ومخاطبة عدد من البرلمانيين والأحزاب الأوروبية، وأعلنت عنها رئيس الحزب في كلمتها في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحركة المدنية السبت الماضي و ذلك احتجاجاً علي موقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة، وتحميلها مسؤولية الضغط علي حكوماتها لإنهاء عزلة غزة، ووقف الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه هذه الدول للآلة العسكرية لليمين المتطرف والتي تنفذ يوميا خططها الدموية في القتل على الهوية وتصفية القضية الفلسطينية.

وأعربت رئيس الدستور عن استنكار الحزب للموقف المعلن للاتحاد الأوروبي من ممارسات الكيان الصهيوني رغم ما لدي الاتحاد من مواثيق ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، وقالت إن العار سيلاحق كل شريك و متواطئ ولو بالصمت علي الجرائم الانسانية الكبري وشددت إسماعيل في اللقاء علي أهمية الوقف الفوري لاطلاق النار لأن وقف النزيف و وضع حد لأعداد الضحايا من شهداء و مصابين و تشريد عشرات الآلاف أهم من تدبير المساعدات الإنسانية لأن مهما كان حجم المساعدات فلن تكفي في ضوء الأعداد الكبيرة التي تضاف يوميا نتيجة القصف الوحشي المستمر.

واستشهدت إسماعيل في اللقاء الذي حضرته أنطونيا زافيري المستشار السياسي للاتحاد و حمدي قشطة العضو بالحزب ومسؤول العمل الجبهوي، بما ورد في خطاب الحزب و الذي أودعته بالعربية و الانجليزية مؤكدة :

نحن في حزب الدستور نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة، ونطالبكم بموقف يعبر عن احترامكم للقانون الدولي والثوابت التي بني عليها المجتمع الدولي، وحث حكوماتكم على التحرك العاجل في الأمن المتحدة ومجلس الأمن من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف حربها المتوحشة على المدنيين، والبداية تكون من الوقف الفوري لإطلاق النار ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كما نأمل في حزب الدستور أن يكون موقفكم دفاعاً عن قيم ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، ولا تدعم جرائم الاحتلال والآلات العسكرية المسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين

يذكر أن كريستيان بيرجير نمساوي الجنسية و دارس للقانون و خبرته ممتدة من التسعينات الي اليوم في الملف الفلسطيني حيث بدأ عمله في ١٩٩٧ في قطاع غزة ثم عاد اليها من ٢٠٠٨ الي ٢٠١١ كسفير للاتحاد الاوروبي في القدس و عمل بشكل خاص علي اتفاقيات السلام و اتفاقية رفح و قد استعرض لرئيسة الحزب عددا من الصور و اللوحات من أرشيفه عن عمله في فلسطين منذ ١٩٩٧ .