يديعوت: سلاح الجو يقرر عزل طيار برتبة عقيد من قوات الاحتياط بسبب انتقاده نتانياهو

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان "سلاح الجو قرر عزل الطيار برتبة عقيد نوف إيريز من قوات الاحتياط بسبب انتقاده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

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