نتانياهو: وقف إطلاق النار يعني الاستسلام لحماس والآن وقت الحرب لا وقت السلام

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان وقف إطلاق النار يعني الاستسلام لحماس والآن وقت الحرب لا وقت السلام، واكد بان القضاء على حماس مسؤوليتي الآن، مجددا التاكيد بانه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. واعتبر نتانياهو بانه "يجب على حماس إطلاق سراح الأسرى دون شروط".

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