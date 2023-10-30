الاشتباكات مستمرة مع الجيش الاسرائيلي قرب الحدود غرب بيت لاهيا شمال غزة

افادت وسائل اعلام فلسطينية بان "الاشتباكات العنيفة مستمرة مع الجيش الاسرائيلي قرب الحدود غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ولفتت الى ان المقاومـة الفلسطينية فجّرت عبوات ناسفة واطلقت عدة قذائف صاروخية مضادة للدروع، وقد اطلق الجيش الاسرائيلي قنابل إضاءة بكثافة في الأجواء".

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