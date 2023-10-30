الجيش الإسرائيلي: تحرير مجندة إسرائيلية من أسر حماس خلال العملية البرية في غزة اليوم

اعلن الجيش الإسرائيلي عن تحرير الجندية أوري مجيديش من أسر حماس خلال العملية البرية في غزة اليوم. ولفت الى انها خضعت للفحص الطبي، وهي في حالة جيدة، وقد التقت بعائلتها.

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