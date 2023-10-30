"سرايا القدس": نفذنا هجوماً مباشراً على إحدى آليات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة

أعلنت "سرايا القدس"- كتيبة نابلس، أنه "إحدى مجموعاتنا تمكنت بتاريخ 29-10-2023 من تنفيذ هجوم مباشر على إحدى آليات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة والإشتباك مع القوة بصليات كثيفة من الرصاص وتحقيق الإصابات المباشرة في صفوف القوة بين قتيل وجريح".

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