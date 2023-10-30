مسؤول بالبنتاغون: القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات 23 مرة هذا الشهر

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية بان القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

واوضح المسؤول للصحافيين، بانه "من 17 تشرين الأول إلى 30 منه، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل بشكل منفصل في العراق وتسع مرات بشكل منفصل في سوريا". وأوضح أن الهجمات نُفِّذت "بطائرات مسيّرة هجومية وصواريخ"، لكن "معظمها فشل في بلوغ أهدافه بفضل دفاعاتنا المتينة".

وكان البنتاغون اعلن في وقت سابق إن الهجمات أدت لإصابة 21 عنصرا أميركيا بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

وينتشر حوالى 2500 عسكري أميركي في العراق وحوالى 900 عسكري في سوريا في إطار تحالف ضد تنظيم "داعش".