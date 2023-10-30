اشار الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع الى ان الدبابات الاسرائيلية التي دخلت لغزة بعدد محدود جداً وفي أراضي زراعية محروقة، وكانت تحت غطاء قصف الطائرات والدبابات.
ولفت المتحدث باسم حماس الى ان ضربات القسام والاشتباكات العنيفة دمرت عدد من الدبابات الاسرائيلية وأجبرت بعضها على التوقف في محور والتراجع في محور آخر.
واكد بان كتائب القسام جندلت جنود الجيش الاسرائيلي في عبورهم البري المحدود من عدة محاور؛ وتصدت القسام لهم بكل بسالة وعنفوان.
وتابع قائلا: على قادة اسرائيل أن يلتقطوا رسالة الأسيرات الصهاينة لدى المقاومة في غزة قبل فوات الأوان.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: الدبابات الاسرائيلية دخلت غزة بعدد محدود وضربات القسام دمرت عدد منها واجبرت اخرى على التراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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