وزيرة داخلية بريطانيا تصف المظاهرات المؤيدة لفلسطين في لندن بـ"مسيرات كراهية"

اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان المظاهرات المؤيدة لفلسطين في العاصمة لندن بأنها “مسيرات كراهية”.

واشارت برافرمان بعد اجتماع مجلس الوزراء الطارئ في لندن برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك لمناقشة تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المجتمعات في البلاد، إلى مشاركة عشرات الآلاف في مسيرات بعد اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول الحالي. وتابعت: "في رأيي، هناك طريقة واحدة فقط لتعريف هذه المسيرات، بأنها مسيرات كراهية".

وأوضحت أن الحكومة البريطانية تراجع القوانين المتعلقة بالتظاهرات، وقالت: "إذا كنا بحاجة إلى تغيير القوانين، كما فعلنا العام الماضي لمنع الاحتجاجات، فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات".

وفي بيان صادر عن الوزيرة البريطانية في 11 أكتوبر الحالي، ذكرت فيه أن "التلويح بالعلم الفلسطيني قد لا يكون قانونياً".

ورغم تصريحها ذلك، يشارك المتظاهرون في مسيرات أسبوعية يرفعون فيها عشرات الآلاف من الأعلام الفلسطينية، تضامنا مع سكان قطاع غزة.