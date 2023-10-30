اعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية إنها أوقفت مؤقتا تحليق الطائرات فوق المجال الجوي العُماني في طريقها إلى بانكوك لأسباب تتعلق بالسلامة.
واوضحت متحدثة باسم شركة العال إنه "لا يوجد تهديد محدد لطائرات العال لكن الشركة فضلت العودة إلى مسار فوق السعودية ولكن ليس عُمان، مما يؤدي إلى إطالة زمن الرحلة بين تل أبيب وبانكوك إلى 11 ساعة من ثماني ساعات". وأضافت أن "الشركة تسعى إلى إيجاد طريق جديد فوق عُمان وطلبت موافقة المسؤولين العُمانيين".
وأصبحت شركة العال في شباط أول شركة طيران وطنية إسرائيلية تستخدم ممرا جديدا فوق السعودية وسلطنة عُمان، بعد أن انضمت مسقط إلى الرياض في السماح بتحليق الطائرات المدنية الإسرائيلية عبر أجواء البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران العال الإسرائيلية توقف التحليق في أجواء عُمان في الطريق إلى بانكوك وتعود للمسار فوق السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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