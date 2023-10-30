قيادي في حركة حماس: مزاعم إسرائيل عن تحرير مجندة هي محاولة للهروب من الضغط الذي يشكله ملف الأسرى

اكد قيادي في حركة حماس عزت الرشق بان مزاعم إسرائيل عن تحرير مجندة هي محاولة للهروب من الضغط الذي يشكله ملف الأسرى على بنيامين نتانياهو وحكومته.
واعتبر الرشق في تصريح له، بان مزاعم الجيش الاسرائيلي عن تحرير مجندة هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين تحرير جندية كانت ضمن الاسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول. واوضح في بيان "تم الليلة الماضية إطلاق سراح الجندية أوري مغيديش خلال العملية البرية التي نفذها الجيش في القطاع".
ووصف نتانياهو مقطع الفيديو الذي نشرته حماس اليوم وتظهر فيه ثلاث نساء من الاسرى منذ 7 تشرين الاول، بأنه "دعاية نفسية قاسية" من قبل الحركة الفلسطينية.
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