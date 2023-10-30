التقى رئيسا لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، ولجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب فادي علامة، استكمالا لجولاتهما، المخصصة لأدوية الأمراض المستعصية وأمراض السرطان، في مجلس النواب، وفدا من السفارة الأميركية برئاسة المستشار جيمي أوميليا، حيث وضعا الوفد بصورة الأوضاع الصحية في لبنان، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة .
وللغاية ذاتها، زارا ايضا، السفارة السويسرية في بيروت والتقيا سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، وقد أبدت السفيرة إستعدادها على مساعدة لبنان ضمن الإمكانات المتاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله وعلامة التقيا وفدا أميركيا والسفيرة السويسرية لتأمين أدوية الأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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