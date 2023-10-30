مولوي عرض مع نواب الدائرة الأولى في بيروت وضع النازحين السوريين

اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مع نواب الدائرة الأولى لمدينة بيروت، وهم: غسان حاصباني، نديم الجميل، نقولا الصحناوي، هاكوب ترزيان، وجهاد بقرادوني، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
وتم عرض شؤون بيروت، خصوصا وضع النازحين السوريين في الدائرة الأولى، إضافة إلى أمور خدماتية وإنمائية اخرى لمدينة بيروت.
ثم التقى، على التوالي، النواب: نبيل بدر، رازي الحاج وشربل مارون، وتم البحث في شؤون مناطقهم على الصعد كافة.
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