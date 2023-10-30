في العراق .. استهداف قوات أمريكية بـ 4 صواريخ

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت موقع "شفق نيوز" العراقي اليوم الاثنين، عن مصدر أمني تصريحا حول تعرض قاعدة "عين الأسد" لقصف بالصواريخ.

وأكد المصدر الأمني على أن القاعدة العراقية الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق تم استهدافها بـ 4 صواريخ، مشيرا إلى أنه جاري تقييم الأضرار.

وكانت "المقاومة الاسلامية" في العراق، قصف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار120 كم غربي بغداد، الجمعة الماضية.

وقالت في بيان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة أمريكية /عين الأسد/ غربي العراق بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

ومنذ أكثر من أسبوع شنت المقاومة الاسلامية في العراق أكثر من 12 عملية، استهدفت مقار للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية عراقية في "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"تحرير" في محافظة أربيل، فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.