شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: قواتنا في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات 23 مرة هذا الشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

تعرّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر الجاري، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» الاثنين، مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ونفذّت طائرات حربية أمريكية الأسبوع الماضي غارات استهدفت مواقع في سوريا قال البنتاغون إنها مرتبطة بالميليشيات المسلحة.

وقال المسؤول لصحفيين «من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 منه، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل بشكل منفصل في العراق، وتسع مرات بشكل منفصل في سوريا».

وأوضح أن الهجمات نُفِّذت «بطائرات مسيّرة هجومية وصواريخ»، لكن «معظمها فشل في بلوغ أهدافه بفضل دفاعاتنا المتينة».

ووقعت ثلاث هجمات في سوريا منذ الجمعة، تزامناً مع تقارير عن استهداف قوات أمريكية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجمات تبناها فصيل يطلق على نفسه اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» سبق أن أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات الأخيرة.

وكان البنتاغون قال في وقت سابق، إن الهجمات أدت لإصابة 21 عنصراً أمريكياً بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

وتواجه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تصاعداً في الهجمات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت، بعدما نفّذت الحركة هجوماً غير مسبوق من غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يقول مسؤولون إسرائيليون، إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتردّ إسرائيل بقصف على قطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 8300 شخص وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وينتشر حوالى 2500 عسكري أمريكي في العراق وحوالى 900 عسكري في سوريا في إطار تحالف ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.