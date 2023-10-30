شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقت ينفد».. كندا تؤكد دعوتها لهدنة إنسانية في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوتاوا- رويترز

كررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، الاثنين، الدعوة لهدنة إنسانية في الصراع في غزة قائلة: إنه لم يتبق سوى وقت قليل لإخراج الكنديين والرهائن في أثناء تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت جولي، ضمن نص خطاب ألقته أمام النادي الاقتصادي الكندي في تورونتو: «400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس.. لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية، هدنة إنسانية في غزة». وأضافت: «الوقت ينفد. نحتاج إلى موافقة من جميع الأطراف على إخراج الرعايا الأجانب بمن فيهم الكنديون. لإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى غزة».