انت الان تتابع خبر "حماس" تهدد: توسيع العملية البرية يعرض الأسرى للموت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القانوع: "تم تدمير بعض القوات الإسرائيلية، وانسحب البعض الآخر.. إذا أرادت إسرائيل توسيع العملية البرية، فسيتعين عليها أن تدفع ثمنها".

وأضاف: "الدبابات التي دخلت على بعض محاور قطاع غزة سواء في جباليا أو بيت لاهيا أو صلاح الدين، هي تحت ضربات المقاومة واستهداف القسام لها، عاد بعضها وبعضها لم يتقدم وبعضها تم تدميره، ونؤكد أن قدرة المقاومة وأبطال القسام على الأرض أكثر شراسة وأكثر عنفوانا واستبسالا".



وأشار إلى أن "الدبابات الصهيونية التي دخلت لغزة بعدد محدود جدا وفي أراض زراعية محروقة"، مضيفا "رغم ذلك على مدار 24 يوما، الاحتلال لم يحقق أي هدف سياسي أو عسكري ولا يمكن أن يصل إلى جنوده وأسراه في قطاع غزة بعملية برية واسعة، وتوسيع العملية يعرض أسرى الاحتلال للخطر والموت".