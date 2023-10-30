انت الان تتابع خبر بعد حادثة اختطاف والديه.. رئيس الفيفا يوجه رسالة لدياس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم إنقاذ والدة دياس لكن عشرات الجنود وبمؤازرة من الشرطة في كولومبيا ما زالوا يبحثون عن والده.

وقال إنفانتينو على موقع "إنستغرام": "بالنيابة عن فيفا ومجتمع كرة القدم العالمي، أود أن أتقدم بدعمنا وصلواتنا للويس دياس وعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة".



وأصدر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بيانا بدوره على موقع "إكس" يطالب فيه أولئك الذين يحتجزون والد دياس بالإفراج عنه فورا من دون شروط.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أعلن أمس الأحد، خبر تحرير والدة دياس، قائلا على موقع "إكس" إنه "خلال عملية الإنقاذ في بارانكاس (شمال كولومبيا)، تم تحرير والدة لويس دياس ونواصل البحث عن الأب".

وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية أن والدي الجناح الأيسر كانا في محطة وقود في بلدتهما، في مقاطعة لاغواخيرا، عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية.

وقال مدير الشرطة العام وليام سالامانكا بعد محادثة هاتفية مع والدة اللاعب حسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "بفضل الخطة التي نشرتها الشرطة في وقت قياسي (...) عثرنا بالفعل على الأم سالمة معافاة (...) ونواصل البحث بنشاط عن الأب".

وقال الجيش الكولومبي إنه أقام حواجز على الطرق ونشر فصيلتين وطائرات بدون طيار ومروحيات وطائرة مزودة برادار للبحث عن لويس مانويل دياس.

وكولومبيا بلد خرج للتو من عقود من الصراعات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، حيث تم اختطاف أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من أجل الفدية.

