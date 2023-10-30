انت الان تتابع خبر إسرائيل تضع خيارين امام حماس وتوجه رسالة لـ"حزب الله" اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يوآف غالانت، إن "هدف الهجوم على غزة إعادة المخطوفين وتفكيك قدرات حماس".

وتابع حول حزب الله أن من "سيجرنا إلى الحرب سيدفع ثمنا كبيرا.. قواتنا جاهزة للرد على أي عدوان من الشمال".

وأكد أن الحرب على غزة "لن تكون قصيرة".



وحول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من اطلاق سراح مجندة كانت محتجزة في غزة اليوم الاثنين قال إن "كلامها سيبقى للأشخاص الي تحدثت معهم فقط".

ورفض الرد على سؤال حول كيفية إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية، وقال "لن نصرح بهذا الأمر أبدا لوسائل الإعلام".

