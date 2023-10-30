انت الان تتابع خبر في غزة.. قصف إسرائيلي على "المستشفى التركي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح مدير المستشفى التركي في غزة أن القصف الإسرائيلي استهدف مبنى المستشفى مما خلف دمارا شديدا، مشيرا إلى أن 150 مريضا كانوا في المستشفى عند تعرضه للقصف.

وأضاف سكيك أن المبنى تعرض لأضرار بليغة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي، مما أثار حالة من الهلع لدى المرضى والطواقم الطبية، محذرا من تعرض المرضى للخطر.



ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، على قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا عقب قصف إسرائيلي لصالة تضم نازحين في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.