شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مقتل 2 وإصابة 8 في قصف روسي لمنطقة خيرسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأوكرانية أن قصفا روسيا استهدف منطقة خيرسون الواقعة على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا اليوم الاثنين.

وأدى إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة ثمانية آخرين على الأقل وإلحاق أضرار بحافلة ومنشأة حيوية للبنية التحتية ومقبرة.

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وذكر حاكم الإقليم أولكسندر بروكودين: حتى الآن يوجد سبعة ضحايا نتيجة قصف (حافلة) في خيرسون، مضيفا أن بعضهم أصيب بجروح خطيرة.

كما تضررت أيضا المباني السكنية وخطوط الكهرباء والمركبات، كما هاجمت روسيا أيضا منشأة للبنية التحتية في المنطقة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن سكان أربع مناطق صغيرة.

وتعرضت مقبرة في قرية كينديكا بالمنطقة لإطلاق نار، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة رجل يبلغ من العمر 62 عاما.

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وقال رومان مروتشكو رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، إن مدينة خيرسون تعرضت أيضا لقصف عنيف أثناء الليل مما أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وفي وقت سابق قال مدعون محليون، إن هجومًا صاروخيًا أصاب صباح اليوم مبنى إداري ومعدات في ساحة لإصلاح وبناء السفن في منطقة أوديسا على البحر الأسود مما أدى إلى إصابة أربعة عمال.