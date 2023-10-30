أوكرانيا تدلي ببيان عن جبهة القتال في باخموت

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى قائد عسكري أوكراني كبير، اليوم الاثنين، ببيانات بشأن جبهة القتال في منطقة باخموت.

قال القائد العسكري إن روسيا تحشد قواتها بشكل كبير حول مدينة باخموت في شرق البلاد وحولت قواتها من الوضع الدفاعي إلى تنفيذ "عمليات نشطة".

وسيطرت روسيا، في مايو الماضي، على باخموت التي شهدت معارك شرسة. وتشن أوكرانيا هجوما مضادا منذ يونيو لمحاولة استعادة الأراضي في الجنوب والشرق بما في ذلك باخموت.

وكتب الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية، على تطبيق تلغرام "في منطقة باخموت، عززت روسيا تجمعاتها بشكل كبير وتحولت من الدفاع إلى العمليات النشطة".

وأضاف أن القوات الروسية تكبدت خسائر.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقريرها اليومي بشأن القتال، إن القوات الروسية تواصل محاولاتها لاستعادة السيطرة على "أفدييفكا" جنوب باخموت، والتي قالت القوات الأوكرانية إنها استعادتها في سبتمبر الماضي.